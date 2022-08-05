 

Посольство обвинило США в «охоте» на россиян

05.08.2022, 7:20, Новости дня
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Посольство РФ призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.

В посольстве отметили передергивание фактов и искажение информации в заявлениях ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда. В этой связи дипломаты напоминают, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, передает РИА «Новости».

«Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», – говорится в заявлении дипмиссии.

Сотрудники посольства подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.

В посольстве заявили также, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. «Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», – говорится в заявлении посольства.

Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. «Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель – исказить истинное положение дел», – заявили они. По мнению посольства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по «накачке» киевского режима смертоносными вооружениями.

Напомним, в четверг в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей. Глава американского государства Джо Байден назвал приговор американке «неприемлемым», и заявил, что приложит все усилия для ее освобождения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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