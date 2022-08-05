Американка отрастила 13-метровые ногти и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Жительница Миннесоты Диана Армстронг попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что у нее на руках самые длинные ногти.

Диана отращивает ногти 25 лет и они уже достигают 13 метров.

– Я использую ноги, если мне нужно поднять одежду с пола, – сказала она. – Я даже могу использовать ноги, чтобы открыть холодильник. Я могу использовать их, чтобы открыть духовку, но не буду готовить с ними. Мой ребенок говорит: Мама, тебе нужно подстричь ногти. Я говорю им: Не лезьте не в свое дело.

На покраску каждого ее ногтя уходит от четырех до пяти часов. На весь процесс маникюра может потребоваться от 15 до 20 флаконов лака для ногтей.

Армстронг красит ногти только раз в четыре-пять лет, потому что это очень трудоемкая работа.

Предыдущим рекордсменом по количеству ногтей на пальцах была Ли Редмонд из США, которая потеряла ногти в автомобильной аварии в начале 2009 года.