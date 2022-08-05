Китай объявил ядерный арсенал США мировой угрозой

Ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности, сообщил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг.

Динг Тонгбинг указал, что «США располагают огромным ядерным арсеналом», Китай же «всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности», при этом «не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений», передает ТАСС.

Отмечается, что «Китай ведет диалог по контролю над вооружениями со многими странами», прежде вел и с США, но Вашингтон «описывает отношения с Китаем как соперничество или соревнование», пытается «подавить Китай, ущемить его суверенитет и территориальную целостность».

В связи с этим установление механизма контроля над вооружениями невозможно без учета всего комплекса их отношений. Как сообщил Динг Тонгбинг, «это все равно, что ставить телегу впереди лошади». По его словам, «на практике это невозможно».

Динг Тонгбинг заявил, что «США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями». Он призвал США «изменить курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров», передает РИА «Новости».

«Наше обладание ядерным оружием нацелено на противостояние угрозе ядерных вооружений других стран. Любому государству, которое не планирует применять ядерное оружие против Китая, не следует рассматривать ядерное оружие КНР как угрозу», – сообщил он.

Китай призвал США «проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом». Лишь так «США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе», сообщил Динг Тонгбинг.

Весной 2021 года в обзоре состояния ядерных сил США эксперты сообщали, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции). США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.

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