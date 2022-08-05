В Болгарии рассказали о боязни платить за газ в рублях

Болгарии необходим газ из России, но платить за него в рублях она боится, сообщают болгарские СМИ.

Как пишет в Dir.bg Виктор Стефанов, если «в каскаде операций» схемы оплаты в рублях «что-то пойдет не так», то «экспорт будет запрещен», передает РИА «Новости».

По словам Стефанова, «рублевая схема – не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя». Указывается, что «речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», передает «ИноСМИ».

Он указывает, что официальное объяснение ЦБ РФ «содержит важную оговорку: если конверсия не удалась из-за санкций, введенных недружественными странами, запрет на экспорт продолжает действовать».

Также в статье говорится, что сейчас Газпромбанк и Московская биржа «вне санкционных списков», но «на самом деле такой риск есть всегда».

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову. Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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