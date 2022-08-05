Мнение: Вакцины за ковид

Да, это в самом деле в высшей степени занятная и парадоксальная информация. Действительно, а что если “вакцины”, особенно в результате частого повторного применения (так называемых “бустеров”) оказывают обратный эффект – то есть не увеличивают, а снижают общий иммунитет популяции? Механизмов может быть много, скажем, то же “антителозависимое усиление инфекции”. В конце концов, все “вакцины нового поколения” (российская, как давно понятно, это не более чем Астра Зенека, полученная благодарным Путиным с Запада по принципу “на тебе, боже, что нам негоже”) – забираются в механизм человеческого иммунитета на очень тонком уровне настроек, гораздо глубже, чем прежние “тупые”, рабоче-крестьянские вакцины типа тех, что были против оспы. А поскольку реальный уровень понимания работы организма у “современной медицины” очень низок – вполне возможно, что “новое поколение” меняет в иммунном ответе популяции чуть больше, чем было предусмотрено тупоголовыми главами фармгигантов.

Тогда ведь получается, что нынешние непроходящие вспышки т.н. “ковида”, которыми по-прежнему охвачены почти все страны мира – это во многом следствие… именно “вакцинации”! Инфекции нового поколения распространяются именно потому, что общий иммунитет человечества ослаблен! Собственно, именно об этом почти прямым текстом и говорит японец в научной статье, которую цитируют в ролике. Повторные вакцинации усиливают распространение “ковида” уже тем, что ослабляют иммунитет и делают организмы отвакцинированных “бустерами” более восприимчивыми к инфекции ковида!

Вообще, по идее, статья того японца должна была бы стать мировой сенсацией и вызвать серию громадных скандалов в куче стран, так или иначе зависимых от БигФармы, заодно породив новые вопросы, типа – а почему первые “вакцины от Ковида-19” сварили буквально за полгода, до конца 2020 года, а с тех пор – ни одной (!) новой, несмотря на то, что по мнению самих же ученых, вирус ковида непрерывно мутирует? Почему власти ВСЕХ стран, непрерывно хватаясь за полицейскую дубинку или автомат, с диким упорством снова и снова возвращаются к идее принудительной ревакцинации всех – несмотря на то, что и сами вакцины вроде как давно устарели, да и, главное, даже в полностью – 80-90% населения – отвакцинированных странах “чудовищный ковид” распространяется как ни в чем ни бывало?

Ответов нет. Отдельная хохма – РФ, которую выгнали отовсюду, даже из ФИФА и УЕФА, но только не из ВОЗ. И в которой принужденье к “вакцинированию” как действовало, так и продолжает действовать, даже несмотря на “СВО”.