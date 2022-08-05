 

Мнение: Вакцины за ковид

05.08.2022, 3:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да, это в самом деле в высшей степени занятная и парадоксальная информация. Действительно, а что если “вакцины”, особенно в результате частого повторного применения (так называемых “бустеров”) оказывают обратный эффект – то есть не увеличивают, а снижают общий иммунитет популяции? Механизмов может быть много, скажем, то же “антителозависимое усиление инфекции”. В конце концов, все “вакцины нового поколения” (российская, как давно понятно, это не более чем Астра Зенека, полученная благодарным Путиным с Запада по принципу “на тебе, боже, что нам негоже”) – забираются в механизм человеческого иммунитета на очень тонком уровне настроек, гораздо глубже, чем прежние “тупые”, рабоче-крестьянские вакцины типа тех, что были против оспы. А поскольку реальный уровень понимания работы организма у “современной медицины” очень низок – вполне возможно, что “новое поколение” меняет в иммунном ответе популяции чуть больше, чем было предусмотрено тупоголовыми главами фармгигантов.

Тогда ведь получается, что нынешние непроходящие вспышки т.н. “ковида”, которыми по-прежнему охвачены почти все страны мира – это во многом следствие… именно “вакцинации”! Инфекции нового поколения распространяются именно потому, что общий иммунитет человечества ослаблен! Собственно, именно об этом почти прямым текстом и говорит японец в научной статье, которую цитируют в ролике. Повторные вакцинации усиливают распространение “ковида” уже тем, что ослабляют иммунитет и делают организмы отвакцинированных “бустерами” более восприимчивыми к инфекции ковида!

Вообще, по идее, статья того японца должна была бы стать мировой сенсацией и вызвать серию громадных скандалов в куче стран, так или иначе зависимых от БигФармы, заодно породив новые вопросы, типа – а почему первые “вакцины от Ковида-19” сварили буквально за полгода, до конца 2020 года, а с тех пор – ни одной (!) новой, несмотря на то, что по мнению самих же ученых, вирус ковида непрерывно мутирует? Почему власти ВСЕХ стран, непрерывно хватаясь за полицейскую дубинку или автомат, с диким упорством снова и снова возвращаются к идее принудительной ревакцинации всех – несмотря на то, что и сами вакцины вроде как давно устарели, да и, главное, даже в полностью – 80-90% населения – отвакцинированных странах “чудовищный ковид” распространяется как ни в чем ни бывало?

Ответов нет. Отдельная хохма – РФ, которую выгнали отовсюду, даже из ФИФА и УЕФА, но только не из ВОЗ. И в которой принужденье к “вакцинированию” как действовало, так и продолжает действовать, даже несмотря на “СВО”.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.21 / Мнение: Озорные обстрелы Риги химическими снарядами

02.02.22 / Спрос на бытовую технику на российском рынке в январе существенно возрос

19.07.21 / Канны-2021: полный список победителей

24.06.21 / Чемодан – вокзал – Россия

07.06.21 / Матильда Шнурова, Виктория Шелягова и другие гости ужина Константина Богомолова

13.10.20 / Звезда “Волка с Уолл-стрит” Джона Хилл расстался с возлюбленной через год после помолвки

08.07.20 / Скандалы: Бумажный «рецепт» против «красной зоны»

20.06.22 / Родила в 41 год неизвестно от кого: какой растет вымоленная дочь незамужней Могилевской

19.04.21 / Джастин Бибер, слезы и миллионы долларов: новые детали специального выпуска “Друзей”

01.04.22 / В Тульской области на пенсионерку напали из-за 5 кг сахара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика