 

Координационный центр одобрил выход трех судов с зерном из портов Украины

05.08.2022, 3:06, Новости дня
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Одобрен выход 5 августа трех судов с зерном из Одессы и Черноморска, сообщил совместный координационный центр в Стамбуле.

Два судна выйдут утром из Одессы, одно – из Черноморска, общий груз составит 58 тыс. тонн кукурузы. Груз вывезут «по морскому гуманитарному коридору». Маршрут коридора пересмотрели «для оптимизации прохода судов при соблюдении норм безопасности», передает ТАСС.

Сухогруз Polarnet должен доставить 12 тыс. тонн зерна в турецкий порт Карасу, судно Navistar – 33 тыс. тонн груза в ирландский Рингаскидди, сухогруз Rojen – 13,041 тыс. тонн зерна в британский Тиспорт. Проверку суда должны пройти после захода в территориальные воды Турции.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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