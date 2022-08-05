 

Торговля Германии с Россией продолжила расти

05.08.2022, 3:06, Новости дня
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Хотя Германия ввела эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, ее торговля с Россией продолжает расти, сообщили немецкие СМИ.

Как пишет обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн со ссылкой на статью в Suddeutsche Zeitung, санкций должны были «подать сигнал» главе российского государства Владимиру Путину. По мнению Герсеманна, к таким «внушениям» Путин вряд ли прислушается, передает РИА «Новости».

Торговля растет за счет возросших цен на газ. В июне Германия заплатила за газ из РФ 3,5 млрд евро, с мая рост составил 5%, если сравнивать с июнем 2021 года – 39%. По словам автора статьи, доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов, хотя импорт из РФ в физическом выражении сократился на 30%.

Герсеманн заявил: «Все получилось против нашего расчета». По его словам, Россия «сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи», чтобы «потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию».

С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз. В июле Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Эксперты указывают, что несмотря на санкции, Россия с легкостью смогла перенаправить свою нефть с европейского на азиатские рынки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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