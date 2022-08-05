 

Радикалы напали на посольство Азербайджана в Британии

05.08.2022, 3:05, Новости дня
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В посольство Азербайджана в Великобритании ворвались члены радикальной религиозной группы, сообщил азербайджанский МИД.

МИД сообщил, что посольство «подверглось нападению» в четверг. Радикалы ворвались в здание, «подняли на крыльце религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги». Полиция вывела их из здания и задержала, «сотрудники посольства не пострадали», передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

СМИ сообщают, что посольство атаковала шиитская экстремистская организация «Союз слуг Махди», созданная выходцами из Кувейта, которые сейчас живут в Лондоне. По данным СМИ, задержаны восемь человек

Напомним, в зоне армяно-азербайджанского конфликта произошло резкое обострение. Баку провел операцию «Возмездие», среди военных Нагорного Карабаха есть раненые и погибшие. В непризнанной республике объявлена мобилизация. Иран, поддерживающий Армению, выдвигает войска к границам Азербайджана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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