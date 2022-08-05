Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

ТАЙМКОДЫ.

2:00 Тема стрима: соотношение души и тела. Психосоматика. «Мы болеем, потому что хотим»

14:00 Какова природа навязчивых мыслей. Является ли диалог с самим собой признаком шизофрении. Примеры навязчивых состояний. Истерия. Как Фрейд лечил богатых истеричек в Вене.

21:00 Церковный взгляд на навязчивые состояния. «Вселился дьявол». Сильная вера (и сильный страх), способные расщепить личность

26:00 Что такое Тень. Карл Густав Юнг – ученик Фрейда и автор концепции Тени. «Женщины, которые не могли пить». Лечение гипнозом.

32:50 Смысл страшных сказок – «встреча с Тенью». Почему восточные сказки кажутся страшнее европейских. Лавкрафт как проводник в низины подсознания. Как интегрировать Тень в себя.

39:40 Как дела с Тенью у некрофилов

41:25 Что такое соционика. Про автора Аушру Аугустинавичюте. Какие бывают типы личности и типологии в психологии. Главная проблема любой типологии. Типология Афанасьева.

46:10 Психотипы, основанные на внешности. Связь телосложения и типа личности Кречмера. Как выглядит типичный шизоид и типичный циклоид.

56:00 Как помочь человеку, у которого при контузии пропадает речь

1:03:50 Гипноз. Опасность применения гипноза. Случай в советском доме отдыха (легенда психфака МГУ). Гипноз – как лезть с отверткой в комп, не зная устройства

1:19:30 Как понять человека по его проекциям. «Любой художник рисует прежде всего самого себя». Как работают проективные тесты

1:25:15 Что угрожает самому психологу-консультанту

1:27:20 Что говорит человек, когда он вас хвалит. Что говорит, когда он ругает

1:31:00 «Но божество моё проголодалось»

1:31:50 Психологический портрет юзера Девола (Reddevol). «Надломленный, озлобившийся романтик».

1:41:00 Суть фрейдизма – проявить подавленное

1:43:00 О «программистах-анальниках». Суть фрейдовской типологии: оральная стадия – анальная стадия – генитальная стадия (развития личности)

1:55:50 «Научить людей отдавать». «Анальный» взгляд на деньги – деньги это дерьмо (и именно поэтому их надо копить и не отдавать)

1:57:40 Какие зарплаты у анальников

2:00:00 Секс с проституткой. Как это меняет психологию мужчины

2:03:10 Главная проблема денег. И счастья

2:07:20 О «школьной травле», она же буллинг

2:10:40 «Человек есть демон»

2:14:00 Когда возобновится «Стрим про сериалы»

КОНЕЦ.