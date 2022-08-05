Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ.
2:00 Тема стрима: соотношение души и тела. Психосоматика. «Мы болеем, потому что хотим»
14:00 Какова природа навязчивых мыслей. Является ли диалог с самим собой признаком шизофрении. Примеры навязчивых состояний. Истерия. Как Фрейд лечил богатых истеричек в Вене.
21:00 Церковный взгляд на навязчивые состояния. «Вселился дьявол». Сильная вера (и сильный страх), способные расщепить личность
26:00 Что такое Тень. Карл Густав Юнг – ученик Фрейда и автор концепции Тени. «Женщины, которые не могли пить». Лечение гипнозом.
32:50 Смысл страшных сказок – «встреча с Тенью». Почему восточные сказки кажутся страшнее европейских. Лавкрафт как проводник в низины подсознания. Как интегрировать Тень в себя.
39:40 Как дела с Тенью у некрофилов
41:25 Что такое соционика. Про автора Аушру Аугустинавичюте. Какие бывают типы личности и типологии в психологии. Главная проблема любой типологии. Типология Афанасьева.
46:10 Психотипы, основанные на внешности. Связь телосложения и типа личности Кречмера. Как выглядит типичный шизоид и типичный циклоид.
56:00 Как помочь человеку, у которого при контузии пропадает речь
1:03:50 Гипноз. Опасность применения гипноза. Случай в советском доме отдыха (легенда психфака МГУ). Гипноз – как лезть с отверткой в комп, не зная устройства
1:19:30 Как понять человека по его проекциям. «Любой художник рисует прежде всего самого себя». Как работают проективные тесты
1:25:15 Что угрожает самому психологу-консультанту
1:27:20 Что говорит человек, когда он вас хвалит. Что говорит, когда он ругает
1:31:00 «Но божество моё проголодалось»
1:31:50 Психологический портрет юзера Девола (Reddevol). «Надломленный, озлобившийся романтик».
1:41:00 Суть фрейдизма – проявить подавленное
1:43:00 О «программистах-анальниках». Суть фрейдовской типологии: оральная стадия – анальная стадия – генитальная стадия (развития личности)
1:55:50 «Научить людей отдавать». «Анальный» взгляд на деньги – деньги это дерьмо (и именно поэтому их надо копить и не отдавать)
1:57:40 Какие зарплаты у анальников
2:00:00 Секс с проституткой. Как это меняет психологию мужчины
2:03:10 Главная проблема денег. И счастья
2:07:20 О «школьной травле», она же буллинг
2:10:40 «Человек есть демон»
2:14:00 Когда возобновится «Стрим про сериалы»
КОНЕЦ.
Источник: Размышления вольного социолога
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