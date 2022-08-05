 

Мнение: Обстрел Донецка. 04.08.2022

05.08.2022, 2:35, Разное
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В результате террористических обстрелов центра Донецка во время церемонии прощания с Ольгорй Качурой, в городе погибло как минимум 5 человек, 6 получили ранения средней степени тяжести. Огонь велся из американских гаубиц M777. На данный момент обстрелы Донецка продолжаются. Нацистcкие дегенераты в Киеве заявляют, что это "российская армия и сепаратисты обстреливают Донецк".

Фото и видео. Часть 18+

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Источник: Colonel Cassad

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