Мнение: Обстрел Донецка. 04.08.2022
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В результате террористических обстрелов центра Донецка во время церемонии прощания с Ольгорй Качурой, в городе погибло как минимум 5 человек, 6 получили ранения средней степени тяжести. Огонь велся из американских гаубиц M777. На данный момент обстрелы Донецка продолжаются. Нацистcкие дегенераты в Киеве заявляют, что это "российская армия и сепаратисты обстреливают Донецк".
Фото и видео. Часть 18+
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Источник: Colonel Cassad
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