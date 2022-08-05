США назвали условие для диалога с Россией по контролю над вооружениями

Вашингтон готов к возобновлению диалога с Москвой по формированию будущего современного контроля над вооружениями, если Россия готова действовать добросовестно, сообщил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

Шейнман сказал, что «США выступают за возобновление диалога с Россией по стратегической стабильности, направленного на снижение рисков и установление основы для будущего контроля над вооружениями», передает ТАСС.

По его словам, США хотят «сохранить ограничения на все межконтинентальные ядерные вооружения и разработать новые ограничения на неразвернутые ядерные вооружения и системы их доставки».

Шейнман заверил, что США «не разрабатывают гиперзвуковые планирующие блоки в ядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты в ядерном оснащении, либо крылатые ракеты двойного назначения – ядерного и конвенционального». Также он утверждает, что США «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории. По его словам, США не используют ядерное оружие для расширения оборонной политики, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры РФ и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

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