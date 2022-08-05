 

Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International

05.08.2022, 2:18, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.

Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».

Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».

Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».

Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны РФ Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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