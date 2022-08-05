N-TV – визит Пелоси на Тайвань стал «медвежьей услугой» для Байдена

Посещение Тайваня спикером конгресса Нэнси Пелоси стало настоящей «медвежьей услугой» для Джо Байдена, считает N-TV. Визит Пелоси нанёс удар по усилиям Байдена упрочить взаимодействие США с союзниками в азиатском регионе. Кроме того, он продемонстрировал отсутствие единства в рядах Демократической партии, что может быть критично в преддверии выборов в конгресс.



AP

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань не привёл к эскалации с Китаем, пишет N-TV: тем не менее его последствия остаются спорными. Китайское правительство уже пригрозило последствиями, вследствие которых в отношениях США и КНР может наступить новый «ледниковый период».

По мнению издания, одним из главных выгодоприобретателей визита Пелоси стал сам Тайвань, даже несмотря на некоторые протесты. Большая часть населения острова восприняла визит спикера конгресса как знак солидарности со стороны США. Это важно в свете того, что начал размываться многолетний консенсус, заключавшийся в том, что Китай оставляет Тайвань в покое, а Запад не признаёт Тайвань в качестве независимого государства.

Зато визит Пелоси стал настоящей «медвежьей услугой» для Джо Байдена, считает N-TV. В последние месяцы президент США работал над тем, чтобы добиться более плотного взаимодействия с союзниками в азиатском регионе, в частности, с Южной Кореей и Японией. Теперь же визит Пелоси спровоцировал в регионе беспокойство и напряжение. Байден и ранее не скрывал, что критично относится к возможной поездке Пелоси на Тайвань, однако не воспрепятствовал этому: подобное может быть воспринято Си Цзиньпином как слабость и отсутствие единства в рядах Демократической партии. Кроме того, отсутствие единства особенно актуально в свете предстоящих выборов в конгресс, на которых Байдену нужно показать какие-то внутриполитические успехи: в противном случае его ждёт провал.

При этом некоторые выгоды от визита Пелоси получил и Китай, пишет издание. В частности, Пекин продемонстрировал своё военное превосходство, проведя военные манёвры в непосредственной близости от Тайваня. Кроме того, КНР может легко представить визит Пелоси как провокацию и оправдать, таким образом, введение штрафных мер. При этом Китай способен сильно навредить США в экономическом плане, отмечает издание.

Визит Пелоси также может иметь негативные последствия для мировой экономики, отмечает N-TV. Возможная экономическая блокада Тайваня Китаем вызовет падение на рынках, особенно учитывая, что на острове производится треть всех чипов для смартфонов и автомобилей.