Рига считает снос памятника советским солдатам первоочередной задачей

Власти Латвии утратили способность чувствовать исторический стыд и ответственность, сделав своей первоочередной задачей уничтожение памятника советскому солдату в Риге.

Такое мнение высказал в четверг Григорий Карасин (глава комитета Совета Федерации по международным делам). “Антироссийская шизофрения в соседней Латвии продолжается. В СМИ активно обсуждается переименование улиц и решение других вопросов (имена Лермонтовых, Айзенштейнов, Пушкиных и прочих не совпадают, если вас это волнует), например, снос мемориала советским воинам-освободителям”. В своем Telegram-канале сенатор написал, что власти Риги ставят это своей задачей номер один. Чувство стыда и исторической ответственности теперь утрачено. Такое отношение к нашим святыням будет сохранено.

Он добавил, что такое отношение к нашим святыням не будет забыто. В рижском парке Победы установлен памятник воинам Советской Армии, освобождавшим Советскую Латвию и Ригу. Неофициально об этом памятнике было известно как о памятнике Победы. Впервые он был открыт в 1985 году. Архитектором и художником, разработавшим концепцию памятника, был Александр Бугаев.

Скульпторами выступили Лев Буковский, Айварс Гулбис и народные художники Латвии. Центральным элементом памятника является колонна высотой 79 метров. Она украшена пятиконечными золотыми звездами, а по обе стороны от нее расположены символы Родины-матери и воинов-освободителей.