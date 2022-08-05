Всего в Москве 62 000 человек подтвердили свою личность для получения карты болельщика

За один месяц более 6 000 человек подтвердили свою личность для получения карты болельщика Москвы в центрах госуслуг.

Это подтвердили ТАСС в четверг в пресс-службе “Моих документов”. Процесс идентификации для получения карты болельщика можно пройти во флагманских офисах ВДНХ или во Дворце госуслуг.

За это время свою личность подтвердили более 6 000 граждан. Чаще всего люди обращаются в Северном административном округе, Юго-Западном административном округе и Центральном административном округе”, – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также отметили, что любой желающий может создать персональную электронную карту болельщика через портал gosuslugi.ru. После подачи заявления через портал необходимо будет подтвердить свою личность в центрах госуслуг – в столице это можно сделать во флагманских офисах ВДНХ или во Дворце общественных работ. Вам необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. Электронная карта болельщика при совпадении данных в личном кабинете будет выдана в течение 5-10 минут.

Граждане старше 14 лет могут подать самостоятельное заявление на федеральном портале государственных услуг. Детям до 14 лет карту могут оформить родители или другой законный представитель. Для этого необходим оригинал свидетельства о рождении ребенка. В пресс-релизе отмечается, что детям не обязательно посещать общественные центры. Доступ в спортивные учреждения станет проще и безопаснее.