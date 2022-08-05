Субботина считает, что новые правила повысят интерес к синхронному плаванию

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05.08.2022, 1:53, Разное
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Международная федерация плавания (FINA) ввела новые правила, которые повысят интерес к синхронному плаванию.
Свое мнение газете “Спорт-Экспресс” высказала четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина. Согласно новым правилам FINA, двое мужчин могут быть допущены к участию в технической, вольной и акробатической группе. Новые правила FINA допускают смешанные группы даже на Олимпийских играх.

Окончательные изменения в правилах и их публикация ожидаются осенью 2022 года. Они вступят в силу в 2023 году. Текущее направление, выбранное FINA и Россией, на мой взгляд, правильное. Хотя я не согласен со всеми правилами, они сделают соревнования более интересными. Новые правила позволят мужчинам участвовать в соло. Хотя мне не все нравится, все хорошо, если они приняли правильное решение”.

Субботиной 21 год, она жительница России, является четырехкратной чемпионкой мира по плаванию и трехкратной чемпионкой Европы.

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