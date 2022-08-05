Мнение: За смерть и за жизнь

Только сейчас внезапно вдумался – и малость даже охренел от внезапного символизма. Смотрите: за рождение у нас в стране платят то ли 500, то ли 600 тысяч (материнский капитал), а за смерть – 7 миллионов. Разница – более чем в 10 раз, то есть – на порядок.

Как бы после этого нет смысла сильно обсуждать вопрос, на что ориентировано российское государство – на смерть или на жизнь.

Но есть и хорошие новости: говорят, что застройщики, особенно в глубинке, потирают руки, ожидая резкого оживления рынка новостроек ввиду поступления на руки населения огромных по провинциальным меркам “гробовых” и “за ранение”.