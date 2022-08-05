Мнение: Шустеру запрещен въезд на Украину

Пропагандону Шустеру по формальному предлогу запрещен въезд на Украину на 3 года. Не смог подстроиться под новую нацистскую власть. Под прошлую получалось, а под эту уже нет. Теперь будет гадить где-нибудь в Прибалтике. Иронично, что он раньше активно вещал про свободу журналистики на Украине и "несвободу в России". Теперь и с Украины его погнали ссаными тряпками в рамках зачистки потенциальных оппонентов нацистской шайки Зеленского.

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