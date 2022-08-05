Трасс отказалась лететь на Тайвань

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что в случае избрания премьер-министром не поедет на Тайвань.

Когда Трасс был задан соответствующий вопрос, она ответила: «Нет». При этом глава МИД не стала прямо отвечать, собирается ли направлять дополнительное вооружение на Тайвань (Трасс призывала к этому в июне), как в случае с Украиной, передает ТАСС.

Глава МИД Великобритании сказала, что у ее страны есть действующая лицензия по поставкам вооружения Тайваню. По ее словам, это самое большое, что Лондон сейчас «может сделать». Однако министр подчеркнула, что «демократии, как на Тайване», необходимо защитить.

Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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