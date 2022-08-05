Посол Украины осудил Берлин за запрет антироссийской «выставки»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник возмутился тем, что в Берлине запретили провести «выставку» разбитой российской военной техники.

Два музейных оператора хотели выставить технику перед посольством РФ в Берлине, но их заявка была отклонена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel,

Мельник заявил, что «эта отмена – настоящий скандал». Он обратился к местным властям «с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине». По его словам, «это означало бы настоящую солидарность с Украиной».

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла страны в Германии Андрея Мельника. Мельник запросил перед отъездом встречи с Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой».

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