Вучич в годовщину уничтожения хорватами Сербской Краины обещал защищать Сербию

Политика Сербии – мир «почти любой ценой», сообщил в соцсетях президент страны Александр Вучич на 27-летие хорватской операции «Буря», в ходе которой хорваты уничтожили республику Сербская Краина.

Руководство Сербии, сербов в Боснии и Герцеговине и Сербская православная церковь проводят памятные мероприятия на главной площади города Нови-Сад, через который колонны беженцев ехали из Хорватии в Сербию. В мероприятиях приняли участие президент Сербии, а также член президиума БиГ от сербов Милорад Додик. Многие спасшиеся в ходе «Бури» беженцы живут сейчас на севере Сербии – в регионе Бачка автономного края Воеводина – центром которого является город Нови-Сад.

В Хорватии 5 августа – один из крупнейших национальных праздников. В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, соберется руководство страны и католическое духовенство, передает РИА «Новости».

Вучич заявил, что «ситуация в Украине объединила многих против Сербии, для уничтожения сербского народа». Президент Сербии предположил, что они «нашли подходящий момент» и «подходящее время», а, «может, подумали, что пришло время сделать» то, что идеолог хорватского нацизма Миле Будак и президент Хорватии Франьо Туджман «обещали, из какой бы части региона они ни были».

Однако, по словам Вучича, «в одном они ошиблись», ведь «это больше не та Сербия, Сербия поражения, которая будет их бояться, которая не будет противостоять». «Вы сильно ошибаетесь, мы будем защищать Сербию, а на истерику, ложь и угрозы ответим миром, терпением и решимостью», – сказал он.

Додик заявил, что власти Хорватии не вернули имущество изгнанным из страны сербам и в этом получила поддержку ЕС. Он заявил: «Мы не можем быть наивными, как наши предки в конце Первой мировой войны, когда убежденные, что несут свободу всей бывшей Югославии, верили, что получат взамен симпатии, а за это были изгнаны и убиты. Нас убивали хорваты во Второй мировой войне и в последней гражданской войне. Мы должны говорить точно и никак иначе». Как подчеркнул Додик, «отношение к сербам, которые жили в Хорватии, продолжается тем же постыдным образом, что и все предыдущие годы».

Напомним, власти и национальные активисты провозгласившей независимость Хорватии сделали всё для того, чтобы она стала мононациональной. Сербы уехали, в результате на границах Хорватии с Боснией и Сербией возникла непризнанная республика Сербская Краина со столицей в Книне, где сербское меньшинство являлось уже большинством.

Непризнанную республику уничтожили путем двух операций. По итогам «Молнии» исчезла Западная Славония (часть Краины на границе с Сербией), по итогам «Бури» собственно сама Краина. В обоих случаях хорваты атаковали внезапно, на рассвете, под надуманным предлогом, за два часа предупредив миротворцев, которые сочли за благо покинуть место конфликта.

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