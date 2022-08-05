 

WNP – несмотря ни на что Европа по-прежнему покупает российский газ

05.08.2022, 0:40, Разное
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Украинский кризис по-разному сказался на европейских странах, ведь они в разной степени зависимы от российского газа, пишет польский журналист Якуб Лахерт. На портале WNP он рассказывает, что отличный от остальных членов ЕС курс избрала Венгрия — она одновременно решилась оказать помощь Украине и увеличить закупку газа из России.


АР

«Газовый кризис в Европе, вызванный военной операцией на Украине и экономическими санкциями, введёнными против России, в разной степени затрагивает отдельные страны ЕС. Некоторые государства-члены, такие как Австрия, Венгрия и Латвия, зависят от поставок российского газа на уровне более 80 процентов. Франция, Бельгия и Эстония импортируют лишь до 15 процентов голубого топлива из России…», — пишет на портале WNP польский журналист Якуб Лахерт. 

В статье он рассказывает, что одной из целей ЕС на общем уровне было заключение соглашения с государствами-членами о снижении потребления газа на 15%. Этот механизм обезопасил бы резервы газа в случае прекращения поставок в Европу. Хотя 26 июля на внеочередном заседании Европейского совета этот проект был одобрен министрами энергетики, новые предписания подверглись критике, в основном со стороны политиков из стран, которые в значительной степени зависят от российского газа.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что введение полного эмбарго на российский газ просто-напросто невозможно и приведёт к катастрофическим последствиям. Он объяснил это зависимостью от поставок таких стран, как Австрия и Германия. Одновременно Австрия критикует Еврокомиссию за «торможение» процесса создания общеевропейской закупочной площадки, которая позволит снизить уровень конкуренции между государствами-членами.

С началом спецоперации на Украине политика Венгрии в отношении РФ шла в другом направлении, чем в отношении других 26 членов ЕС. Орбан назвал свою стратегию в отношении Москвы «прагматичной». Несмотря на то что Венгрия поддерживала беженцев с Украины и оказывала гуманитарную помощь, она выступила против любых попыток ввести эмбарго на поставки газа из России. «Более того, Венгрия — единственная страна в ЕС, которая увеличивает поставки газа из России», — подчёркивает автор. В настоящее время Будапешт ведёт переговоры с Москвой о закупке этим летом дополнительных 700 миллионов кубометров газа, резюмирует Якуб Лахерт. 

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