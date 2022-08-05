Воробьев заявил, что за десять лет в Москве было построено 200 школ

За последние 10 лет в Подмосковье построено около 200 школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в будущем будет построено еще 150 школ.

За последние десять лет мы построили около 200 школ. Мы продолжаем строить и будем строить еще 150 школ”. Важна и форма – современная школа, оснащенная новейшим оборудованием, и содержание”. Об этом он сказал в эфире радиостанции “Спутник”. Он также заявил, что в этом году в школах Московской области за парты сядут более 1 000 000 учеников. И я должен сказать, что мы также видим шесть тысяч детей Донбасса, поэтому мы их не забудем.

Губернатор заявил, что все должны быть внимательны к ситуации и все дети имеют равный доступ к школам и детским садам. Воробьев ранее сообщал, что в этом году в Москве будет построено 20 школ. Двенадцать из них откроются в сентябре, еще восемь – до конца года.

Программа (строительство школ) реализуется активно. Это связано с большим спросом в Москве на подобную информацию. К сожалению, есть много школ, где слишком много классов. <…> Хотя мы близки к цели, всегда есть возможность для улучшения”, – сказал он.