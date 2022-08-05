 

Блумберг: Белый дом пытается “затормозить” изменения в политике Тайваня

05.08.2022, 0:30, Разное
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Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить сенаторов-демократов не одобрять законопроект об изменении тайваньской политики Вашингтона и признании Тайваня важным союзником США.
Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на надежные источники. Читайте такжеОтносительно напряженности в отношениях с США они также заявили, что законопроект предоставит Тайваню финансовую помощь в размере 4,5 млрд долларов на обеспечение его безопасности.

Агентство также заявило, что Вашингтон будет поддерживать участие Тайваня в международных организациях. Они оба резко критикуют Китай и хотят, чтобы Тайвань был признан важным союзником США вне НАТО.

По словам сенатора Криса Мерфи (демократа), “у Белого дома есть серьезные оговорки” по поводу этого предложения. Мерфи заявил, что комитет рассчитывал проголосовать в среду, но решил отложить решение до сентября. Некоторые положения могут быть изменены.

Мерфи заключил: “Я не думаю, что сейчас подходящее время для изменения политики, которой Соединенные Штаты придерживаются уже более 40 лет”.

Мерфи сказал, что подход Вашингтона к Тайваню является логичным. Bloomberg, однако, цитирует источник, попросивший об анонимности. Администрация Байдена считала законопроект “контрпродуктивным” и опасалась, что он нарушит многовековой принцип “стратегической неопределенности”.

Это позволяет Вашингтону одновременно придерживаться принципов “одного Китая” и оказывать военную поддержку Тайваню. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань во вторник и среду, что вызвало напряженность в отношениях между тайваньскими властями.

Пекин неоднократно предупреждал, что в случае этой поездки США примут жесткие меры. Пелоси сразу же прибыла в Пекин и объявила, что Пекин проведет учения с боевыми стрельбами в шести районах Тайваня. Впервые провинция имеет собственное правительство с 1949 года, когда остатки Гоминьдана во главе с Чан Кай-ши (1887-1975) бежали с материка после поражения в гражданском конфликте в Китае. Тайбэй, наряду с другими характеристиками бывшей Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов, сохранил флаг Тайбэя. Согласно официальной позиции Пекина, он является одной из провинций КНР.

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