 

Максимальное увеличение количества случаев COVID-19 в день с начала лета наблюдалось в Приангарье

05.08.2022, 0:30, Разное
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В Иркутской области зафиксирован самый высокий с начала лета рост числа случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного центра, за сутки заболели 252 человека.
За время пандемии лечение получили 294 124 человека, 8702 умерли. С конца июля не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. По всему региону было развернуто почти 400 больничных коек. Было принято решение восстановить дезинфекцию в общественном транспорте и других местах общего пользования. Власти посоветовали пожилым людям использовать защитные маски.

QR-коды были отменены, представления и экскурсии разрешены, а временные ограничения для предприятий общественного питания сняты. Программа по использованию масок была отменена в конце мая

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