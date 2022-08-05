Максимальное увеличение количества случаев COVID-19 в день с начала лета наблюдалось в Приангарье

В Иркутской области зафиксирован самый высокий с начала лета рост числа случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного центра, за сутки заболели 252 человека.

За время пандемии лечение получили 294 124 человека, 8702 умерли. С конца июля не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. По всему региону было развернуто почти 400 больничных коек. Было принято решение восстановить дезинфекцию в общественном транспорте и других местах общего пользования. Власти посоветовали пожилым людям использовать защитные маски.

QR-коды были отменены, представления и экскурсии разрешены, а временные ограничения для предприятий общественного питания сняты. Программа по использованию масок была отменена в конце мая