 

СМИ: Деловое сообщество Тайваня обеспокоено последствиями визита Пелоси

05.08.2022, 0:30, Разное
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Представители политических, научных и деловых кругов Тайваня заявили, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нанес ущерб острову.
Они также выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий. Об этом пояснила китайская газета Huanqiu Shibao. Ситуация вокруг поездки Пелоси на Тайвань.

По данным издания, Ву Чэнъян (председатель Новой партии Тайваня) резко раскритиковал Пелоси за утверждение, что ее визит “нанес ущерб Тайваню”. Представители торговли и промышленности Тайваня предупредили, что Тайвань “не может стать пешкой американцев”. По сообщению тайваньской газеты “Ляньхэбао”, тайваньские бизнесмены, находящиеся в Китае, обеспокоены возможностью конфликта. Они также сомневаются в пользе поездки Пелоси на Тайвань. Это только создаст проблемы для материка.

В статье объясняется, что они не понимают, почему Тайвань всегда проявляет инициативу. Это приводит к несчастью для жителей острова. Huanqiu Shibao отметила, что 3 августа китайское правительство приостановило импорт с Тайваня некоторых цитрусовых и рыбных продуктов. Сельскохозяйственный комитет острова заявил, что 86% всего экспорта цитрусовых Тайваня приходится на материковый Китай. Для некоторых видов рыбы эта цифра еще выше. По словам министра финансов Тайваня, в прошлом году 42,3% от общего объема экспорта Тайваня пришлось на Китай. Хуанцю Шибао сказал, что тайваньские исследователи предупреждали, что в случае экономической войны Китай наложит запрет на импорт тайваньских продуктов питания. О

н также отметил, что провокации США в прошлом нарушали мир в Тайваньском проливе. В долгосрочной перспективе военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) негативно повлияют на международные инвестиции в экономику Тайваня. Он резюмировал: “Проклятие Пелоси заставит Тайвань понести неумолимую цену”. Отношения между властями Тайваня и материкового Китая в последние несколько дней стали крайне напряженными из-за визитов спикера Палаты представителей США на Тайвань во вторник и среду. Китай неоднократно предупреждал США, что в случае этой поездки США столкнутся с серьезными последствиями.

Пелоси сразу же прибыла в Пекин и объявила, что Пекин проведет учения с боевыми стрельбами в шести районах Тайваня. Это произошло после того, как остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кай Шиком (1887-1975) бежали с материка после гражданской войны в Китае. Тайбэй, как и другие особенности бывшей Китайской Республики, существовавшей до прихода к власти коммунистов, сохранил флаг. По мнению Пекина, он считается одной из провинций КНР.

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