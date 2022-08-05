 

Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе чрезвычайно сложной

05.08.2022, 0:30, Разное
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Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе чрезвычайно сложной на совещании правительственных чиновников.
Он сказал, что последние события в Карабахе вызвали много вопросов относительно деятельности российских миротворцев. По его словам, он ожидает, что российские миротворцы в Карабахе пресекут любые попытки нарушить карабахскую линию соприкосновения.

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