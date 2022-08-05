Мнение: Инфляция на Западе, новое определение рецессии и вернут ли США долги Японии

1. Наглядная картинка, показывающая из каких компонентов состоит резко подскочившая инфляция в странах Запада (точнее, в странах ОЭСР, включающих также Японию, Южную Корею и Турцию). Как видно, дорожает всё, но наибольший вклад в инфляцию вносят транспорт и ЖКХ. Причина в зелёной политике и в антироссийских санкциях.



Официальный уровень инфляции, около 9%, в 4-5 раз выше нормальной, привычной для Запада инфляции в 1,5-2%. И пик инфляционного роста, похоже, ещё не достигнут.

Напомню, что в России граждане в значительной степени защищены от высокой инфляции высокими банковскими ставками. Вы можете отнести деньги в банк и получить по ним 9-10% годовых, а если вы успели положить деньги в марте, то получили и все 20%. При инфляции в 15%, которая у нас проходит явный пик, и в 2023 году должна быть ниже, сбережения россиян выглядят гораздо защищённее.

На Западе же, при очень низких, пока ещё околонулевых банковских ставках (хотя их там уже начали вынужденно повышать), инфляция весьма высока. Положить деньги в банк на Западе — с гарантией терять процентов 10 в год, если не больше.

2. В России власти открыто признают, что экономика из-за санкций Запада падает, что у нас рецессия. Но вот в США правящая группировка демократов боится слова «рецессия» как огня, ибо наступление рецессии говорит о провале экономической политики администрации Байдена. Перед грядущими выборами в Конгресс этот неудобный факт (наряду с рекордной инфляцией) может стоить демократам победы.

Падение экономики США настолько серьёзное, что завуалировать его статистическими трюками не удалось. Поэтому единственное, что осталось демократам, это делать вид, будто сложности временные и незначительные, а также использовать в СМИ термины «отрицательный рост», «техническое падение», «необходимое замедление» и так далее. Дошло уже до попыток вмешаться в экономическую науку и «отменить» классическое определение рецессии (ссылка):



Короткой строкой: американская экономика сжалась на 0,9% во втором квартале. Это значит, что с учётом падения на 1,6% в первом квартале, США испытали два последовательных квартала падения ВВП, что в свою очередь соответствует наиболее часто используемому определению рецессии. В данной новости интересны два не до конца очевидных аспекта. Первый: так как официальная экономическая статистика в любой стране — это леди с пониженной социальной ответственностью на службе политической целесообразности, признание падения ВВП в очень неподходящий (с политической точки зрения) момент — это свидетельство очень серьёзных проблем в экономике. Это означает, что падение настолько серьёзное, что нет вообще никаких вариантов нарисовать нужную статистику.

Второй момент: забавно наблюдать, как наши западные оппоненты переписывают определения таких слов как «женщина», «мужчина», «родитель», «гуманитарный» (см. «гуманитарные бомбардировки») и вот теперь «рецессия» в угоду политическим трендам. Например, государственное американское NPR подчёркивает:

«Хотя два последовательных квартала отрицательного роста часто считают рецессией, это не официальное определение. Некоммерческая беспартийная организация под названием Национальное бюро экономических исследований (NBER) определяет, когда экономика США находится в состоянии рецессии. Комитет NBER, состоящий из восьми экономистов, принимает такое решение, и в этом расчёте учитывается множество факторов. Белый дом выступил против того, чтобы называть текущую экономическую ситуацию рецессией. Он, без сомнения, понимает, какую роль экономика будет играть на промежуточных выборах».

Очень напоминает известный мем о том, что демократия — это власть демократов. В современном варианте к этому можно добавить, что истина — это то, что таковой признали в редакции The New York Times или, в крайнем случае, в специальном комитете при Белом доме. Кстати, продвижение тезиса «это не рецессия на самом-то деле» будет идеальным маркером принадлежности любого российского источника к американской сетке информационного влияния. Для них этот вопрос и продвижение этого тезиса сейчас крайне важно.

3. Одним из механизмов борьбы с инфляцией и поддержки экономического роста в США является продажа госдолга, государственных облигаций. Американцы покупают у некой страны товары за «напечатанные» доллары, а поскольку сами не могут поставить такое же количество столь же ценных товаров, взамен за эти доллары продают облигации. Возвращение долларов в США жёстко контролировалось и не вызывало серьёзной инфляции, а торговые партнёры США частично принимали инфляционный удар на себя, покупая планово-убыточные облигации.

Сделка «товары в обмен на бумагу и нолики в компьютере» была выгодной для обеих сторон, пока доллар оставался главным средством международных расчётов и общая его инфляция была невелика. Но теперь всё изменилось, так как Россия, Китай и многие другие страны отказываются от доллара.

Теперь у США проблема — на планете всё меньше стран, готовых ещё давать им в долг. Вся надежда лишь на оставшихся вассалов и сателлитов Вашингтона (ссылка):

Любопытная ситуация получается с Японией.

Сейчас это страна, которая владеет самой большой долей американских долгов. США должны Японии что-то около 1,5 трлн долларов – просто сумасшедшие деньги, на которые можно купить, скажем, 150 новых авианосцев или несколько десятков таких стран, как Латвия.

Раньше на первом месте стоял Китай, но сейчас он активно “скидывает” американские долговые бумаги, поэтому Япония вышла вперёд.

При этом Япония – абсолютный вассал Штатов. Военные базы американцев контролируют всю территорию этой страны, а навязанная конституция запрещает японцам иметь действительно боеспособную собственную армию.

И как вам такая модель? По-моему, гениально. Брать деньги у того, кто у тебя в заложниках и кому ты приставил дуло к виску. Кредитор, который никогда не рыпнется – схема прямо из наших 90-х.