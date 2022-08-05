«Реновация Беглова» снижает патриотизм среди петербуржцев из-за потери доверия к городской власти – политолог

Скандальный закон о комплексном развитии территорий ставит под угрозу надежность «тыла», провоцируя рост протестных настроений, уверен политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Об этом он рассказал в интервью «Питер Ньюс 24».

Эксперт подчеркнул, что предложенный губернатором Петербурга Александром Бегловым закон может обернуться серьезными последствиями в политической плоскости. В частности, во время проведения спецоперации РФ общество нуждается в консолидации. Однако резонансные законопроекты снижают патриотические настроения.

«Создавать протестные настроения в тылу означает прямой подрыв обороноспособности нашей страны, а комплексное развитие территорий в интересах застройщиков и связанных с ними чиновников как раз фактически может рассматриваться именно так», – уверен политолог.

По его мнению, сложно оставаться патриотом, когда представители городской власти пытаются выселить из собственной квартиры. Сегодня, уверен политолог, жадные до денег застройщики провоцируют протесты, которые на руку только противнику.

«Фактически людей сейчас провоцируют на массовые протесты, которые на руку исключительно украинским неонацистам и странам НАТО, а все из-за безразмерных аппетитов застройщиков и связанных с ними чиновников, которые не думают о людях, а думают о своих карманах», – подытожил собеседник.

Отметим, прозванная в народе «реновации Беглова», позволяющая отдавать под снос целые кварталы так называемых хрущевок, может затронуть около миллиона петербуржцев. При этом горожане опасаются, что их переселят из благоустроенных районов в «человейники» на отшибе города. Чиновники пытаются убедить, что этого не произойдет, однако не спешат закрепить право остаться в том же микрорайоне при расселении на законодательном уровне.