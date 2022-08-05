Хромированный френч как свежая новинка августа: тенденции и идеи топового французского маникюра

Одной из модных тенденций августа стал дизайн ногтей под названием “хромированный френч”. Это нарядный и гламурный вариант классического французского маникюра. Он придает ногтям особую красоту. Такой нейл-арт подойдет женщинам, которые любят сочетать классическую элегантность с модной яркостью. В статье мы расскажем о тенденциях и идеях хромированного френча.

Что это такое

При классическом французском маникюре кончик ногтевой пластины окрашивается в белый цвет. При хромированном френче на эту часть ногтевой пластины наносится покрытие с металлическим блеском. Оно может иметь нейтральный или яркий оттенок. Для этого используются хромированные лаки, которые очень популярны в конце лета 2022 года.

При этом основная часть ногтя окрашивается в нюдовые или молочно-белые тона, как и в классическом французском маникюре.

Далее мы рассмотрим несколько идей хромированного френча.

Блеск золота

Хромированный френч с блестящими золотыми кончиками ногтей выглядит ярко и торжественно. Это отличный вариант маникюра для особых случаев. Он украшает ногти и хорошо подчеркивает загар. Такой дизайн подойдет женщинам, которые любят теплые оттенки лака и носят украшения из металлов желтого цвета.

Серебряный цвет

Серебряный цвет относится в холодным оттенкам. Если у вас светлая кожа, то используйте хромированный лак этого тона для окрашивания кончиков ногтей. Он гармонично сочетается с украшениями из серебра и других металлов светло-серого цвета.

Цветные кончики

Хромированный френч можно создать не только в классических металлических тонах. Если вы хотите получить яркий летний образ, используйте цветные лаки с хромовым блеском.

Выбирайте интенсивные оттенки, такие как фуксия, оранжевый, зеленый или синий. Если вам нравится монохромный дизайн, то окрасьте кончики всех ногтей в один цвет.

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Если вы предпочитаете более нарядные варианты, то используйте для каждого кончика ногтя свой цвет. При этом важно следить за тем, чтобы тона гармонично сочетались между собой.

Для коротких ногтей

Если вам нравится минимализм, то создайте маникюр в стиле микрофренч. Он стал одним из трендов лета 2022 года. Такой дизайн предполагает создание тонкой полоски на кончике. Он идеально подходит для обладательниц коротких ногтей.

Вы можете использовать для создания такого маникюра, как серебристые или золотистые, так и цветные хромированные лаки.

С декором

Хромированный френч подойдет и любительницам экстравагантного и смелого стиля. Вы можете сочетать этот вид маникюра с украшениями для ногтей: стразами, шипами, бисером и многими другими.

Особенно красиво смотрится хромированный френч с металлическим и сияющим декором. Он подчеркивает блеск украшений. Например, вы можете покрасить кончик в любой блестящий оттенок, а ногтевую пластину украсить миниатюрной цепочкой. Этот элемент можно расположить в области кутикулы или на границе между двумя тонами лака.

Заключение

Если традиционный французский маникюр кажется вам слишком скучным, то разнообразьте его с помощью хромированного лака. Вы можете создать такой дизайн самостоятельно, используя специальную ленту или трафареты.