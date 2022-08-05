Жаркий финал закончится в воскресенье

Финал текущей недели в центрально-европейской части России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной жары под 30 градусов.

Короткое лето в средней полосе Европейской России решил продлить солнечный антициклон, отмечают метеорологи. Уже в первых числах августа он перебрался из Западной Европы в ЦФО и в последние дни распространяет свое влияние на европейскую территорию и даже на Урал и Сибирь.

Большая часть Русской равнины находится в зоне безоблачной погоды, здесь властвует огромный антициклон, в области которого солнце беспрепятственно нагревает поверхностный слой атмосферы. Вдобавок к этому, очень жаркий воздух в нашу страну поступает из Европы по периферии разрушающегося стационарного циклона над Украиной. Благодаря этим факторам в течение сегодняшнего дня даже на Крайнем Севере столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке. На остальной территории Европейской России будет ещё теплее. В средних широтах воздух прогреется до +25 … +30 градусов, а на юге даже до +30 … +35.

Однако ситуация начнет меняться в воскресенье, когда с северо-запада к региону будет приближаться высотная ложбина, а вместе с ней будет распространяться и более прохладный воздух.

В этот период в центральную Россию пробьется активный атмосферный фронт. Осадки в его зоне будут не слишком интенсивными, но вслед за фронтальным разделом в ЦФО станет поступать прохладных атлантический воздух. А значит, зной отступит, и температурный режим приблизится к средним многолетним значениям.

В Москве в субботу и Ярославле днем до 32 градусов жары, ночью не ниже +19. В Санкт-Петербурге на пару градусов прохладнее. Но уже в воскресенье в ЦФО пройдут дожди, местами ливневые, и температура резко снизится.

В начале следующей недели характер погоды не изменится, но станет заметно прохладнее – днем +20 … +24, ночью около 14 градусов тепла.

Атмосферное давление 6-7 августа 752-749 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 3 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 6 августа было в 2010 году: +33,6 градуса. А 7 июля 2019 года в городе было холодно – всего 7,2 градусов выше ноля.