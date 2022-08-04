Мнение: Кто победил во Второй мировой войне?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, похоже, сам запутался, и нас решил запутать.

Видимо, хотел задавить интеллектом генсека НАТО Йенса Столтенберга, а получилось, как говаривал Виктор Черномырдин, «…как всегда».

Медведев написал, что у Столтенберга плохая память, потому как «….забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится».



отсюда

Как может повториться История, если главный Победитель в той самой страшной Войне в истории человечества – СССР – уже не существует?

Как может повториться История, если кроме СССР Победу во Второй мировой войне праздновали и празднуют участники антигитлеровской коалиции, в которую входило много стран: США, Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Китай, Греция… и даже Люксембург с Гондурасом, и Мексика с Бразилией.

Не пойму, Медведев предрекает победу в спецоперации России на Украине США и Великобритании? Норвегии и Китаю? Франции и Норвегии? Мексике с Бразилией? Если нет, почему он уверен, что «История повторится»? Потому что запутался сам и нас решил запутать?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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