Мнение: Бывают странные сближенья…



Нэнси в молодости

Написал про старушку Ненси Пелоси, которая давеча поставила на уши весь мир, приземлившись на Тайване и довольно бойко сбежав с трапа. Назвал ее сдуру “84-летней”, и меня, как водится, гневно поправили: “Да что вы такое пишете, Пелоси 1940 года рождения!!”

И меня как обухом по голове: черт! Да ведь она, получается, ровесница моей мамы!

Полез в Вики: да, более того – у них и месяц совпадает: моя мама – 2 марта, Ненси – 26 марта. Ну надо же. Хожу под впечатлением этой новости.