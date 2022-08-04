 

Мнение: Бывают странные сближенья…

04.08.2022, 23:50, Разное
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Нэнси в молодости

Написал про старушку Ненси Пелоси, которая давеча поставила на уши весь мир, приземлившись на Тайване и довольно бойко сбежав с трапа. Назвал ее сдуру “84-летней”, и меня, как водится, гневно поправили: “Да что вы такое пишете, Пелоси 1940 года рождения!!”

И меня как обухом по голове: черт! Да ведь она, получается, ровесница моей мамы!

Полез в Вики: да, более того – у них и месяц совпадает: моя мама – 2 марта, Ненси – 26 марта. Ну надо же. Хожу под впечатлением этой новости.

Источник: Размышления вольного социолога

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