Мнение: На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина

На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина за проведение несанкционированных демонстраций в поддержку трудящихся.

И это не шутка.

Иосиф Сталин арестован за проведение акций протеста

3 августа, был арестован профсоюзный лидер Шри-Ланки Иосиф Сталин. Сталин – секретарь Союза учителей. находился в авангарде протестов, приведших к отстранению президента Готабая Раджапакса.

Названный в честь руководителя СССР, Иосиф Сталин, является самым высокопоставленным активистом, арестованным после протестов, приведших к отставке президента. «Его арестовывают за проведение в мае демонстрации в нарушение постановления суда», — сообщила репортерам полиция (https://www.news24.com/news24/world/news/sri-lankan-trade-union-leader-joseph-stalin-arrested-for-holding-protests-20220803) во время его задержания.

Так же поступает информация об аресте других активистов, обвиняемых в порче государственного имущества во время многомесячных акций протестов, проходивших на фоне экономического кризиса и энергетического коллапса, пик которых пришелся на 9 июля.

Десятки тысяч человек штурмовали дворец Раджапакса, вынудив его бежать из страны, а затем уйти в отставку.

Преемник Раджапакса, Ранил Викремесингхе пообещал жесткие меры против «любого нарушителя спокойствия».

https://t.me/pravda_gazeta/1622 – цинк

Свободу Сталину!

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