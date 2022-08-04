 

Из личной неприязни убил – Личное мнение

04.08.2022, 23:36, Разное
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В Оренбурге убили врача. Женщину. Молодую, красивую женщину.


Фото: Соцсети

Елене было 25 лет.

Мои пальцы отказываются набивать этот текст. Слова не подбираются. Как же так? Как же так?

Елена приехала на вызов, замещая коллегу. Она — врач. Нужно было помочь больному. Лена была не только красивая девушка, но ещё и лечила людей. Вошла в подъезд. Следом за ней туда вошёл и убийца.

Вошёл и убил. Да, вот так просто. Средь бела дня. В подъезде. Тридцать ножевых ранений нанёс. Тридцать!

Подозреваемый задержан. 28 лет ему. Из личной неприязни, говорит, убил.

Очень жаль доктора. До слёз. Два года назад Лена получила диплом, продолжив семейную династию врачей. Год назад вышла замуж.

Не представляю, что испытывают её родители, муж, но точно знаю, что это — хуже самой смерти.

Какое бессмысленное, какое жестокое убийство.

И слов не найти. Бедные родители, бедные, бедные. И не помочь им никак.

Источник: Лена Миро

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