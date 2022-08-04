Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем

В ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем, сообщил профессор Академии национальной обороны НОАК генерал-майор Мэн Сянцин.

Мэн Сянцин отметил, что ракеты «прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis поразили цели», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По его словам, «это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, а также отражает рост возможностей вооружений». Поясняется, что зоны стрельб выбраны из-за военно-морских баз в городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн. Другой район учений, расположенный у острова Пинтань, находится в самом узком месте Тайваньского пролива. Еще две зоны находятся в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.

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