 

США решили оставить авианосец «Рональд Рейган» у Тайваня

04.08.2022, 23:27, Новости дня
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Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Корабли должны «следить за ситуацией». Кирби рассказал, что ракетные войска НОАК запустили 11 ракет к прилегающей к острову акватории. США «осудили эти действия», назвав их «безответственными» и «противоречащими давней цели» Вашингтона – «поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и в регионе», передает ТАСС.

США «ожидают, что эти действия продолжатся и что Китай продолжит принимать меры реагирования в ближайшие дни», но в Вашингтоне «готовы к тому, что решит сделать Пекин». «Мы не будем стремиться к кризису и не хотим его», – сказал Кирби.

Он подтвердил, что «давно запланированный на эту неделю запуск МБР Minuteman III был перенесен на ближайшее будущее», поскольку Вашингтон «не считает, что дальнейшая эскалация отвечает» интересам США, Тайваня и региона. Как сообщил Кирби, пока «Китай осуществляет дестабилизирующие ситуацию военные учения вокруг Тайваня, США демонстрируют вместо этого поведение ответственной ядерной державы путем снижения рисков просчета и неверного понимания». При этом он подчеркнул, что «испытание проведут».

Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам. Как сообщили СМИ, в ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. США сообщали, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа действуют в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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