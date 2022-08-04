США отказались считать позицию Москвы по заключенным «встречным предложением»

Ответ РФ на предложение США по обмену заключенными в Вашингтоне даже не считают встречным предложением, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Американские СМИ заявили, что власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с Москвой россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Указывается, что речь идет о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, передает ТАСС.

Один из журналистов спросил Кирби: «Вы назвали ответное предложение России, которое включает <…> освобождение Соединенными Штатами обвиненного в убийстве россиянина, содержащегося под стражей в Германии, несерьезным. Вы по-прежнему считаете его несерьезным?». Кирби ответил, что в позиции США «по этому вопросу ничего не изменилось». «Я не думаю, что <…> мы бы даже стали называть это встречным предложением», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли Москва, по мнению США, на «предложение, которое не предполагает» равного «обмена одного на одного или двух на двух» человек, Кирби предложил задать «этот вопрос российской стороне». «Я могу сказать, что мы сделали серьезное предложение. <…> Я не буду вдаваться в детали, но мы призываем их его принять», – сказал он, добавив, что в Вашингтоне «готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть соотечественников домой».

Его спросили, планирует ли глава американского государства Джо Байден обсуждать напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана (за шпионаж) и Бриттни Грайнер (за контрабанду наркотиков). Кирби ответил, что у него «нет информации», которую он «мог бы сообщить».

Напомним, Хангошвили, убитый в 2019 году в Берлине, был причастен к терактам в РФ в качестве главаря бандформирований, в частности, к серии нападений в Ингушетии в 2003-2004 годах. СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. В Вашингтоне сообщили, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного.

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