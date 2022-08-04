 

США отказались считать позицию Москвы по заключенным «встречным предложением»

04.08.2022, 23:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ответ РФ на предложение США по обмену заключенными в Вашингтоне даже не считают встречным предложением, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Американские СМИ заявили, что власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с Москвой россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Указывается, что речь идет о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, передает ТАСС.

Один из журналистов спросил Кирби: «Вы назвали ответное предложение России, которое включает <…> освобождение Соединенными Штатами обвиненного в убийстве россиянина, содержащегося под стражей в Германии, несерьезным. Вы по-прежнему считаете его несерьезным?». Кирби ответил, что в позиции США «по этому вопросу ничего не изменилось». «Я не думаю, что <…> мы бы даже стали называть это встречным предложением», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли Москва, по мнению США, на «предложение, которое не предполагает» равного «обмена одного на одного или двух на двух» человек, Кирби предложил задать «этот вопрос российской стороне». «Я могу сказать, что мы сделали серьезное предложение. <…> Я не буду вдаваться в детали, но мы призываем их его принять», – сказал он, добавив, что в Вашингтоне «готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть соотечественников домой». 

Его спросили, планирует ли глава американского государства Джо Байден обсуждать напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана (за шпионаж) и Бриттни Грайнер (за контрабанду наркотиков). Кирби ответил, что у него «нет информации», которую он «мог бы сообщить».

Напомним, Хангошвили, убитый в 2019 году в Берлине, был причастен к терактам в РФ в качестве главаря бандформирований, в частности, к серии нападений в Ингушетии в 2003-2004 годах. СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. В Вашингтоне сообщили, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.20 / Литву разочаровали санкции против Белоруссии

27.02.21 / Винник: В три года я проснулся, никого не было – испугался. Надел на руку кружку эмалированную, разбил окно – и выпрыгнул

10.07.20 / Эксперт CBS – до торговой войны США и Китай шли к технологическому прогрессу сообща

14.10.21 / “В какой-то момент обнаружил себя на их заднем дворике”. Чмерковский рассказал, как познакомился с Викторией и Дэвидом Бекхэмами

23.08.21 / В контексте визита Меркель. Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве “зеленого” водорода – ОП

23.02.21 / Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи

22.12.20 / Ле Пен раскритиковала власти Франции за «недоверие народу»

05.06.21 / Рогозин поддержал предложение главы НАСА продлить работу МКС до 2030 года

22.02.21 / ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России

16.07.21 / В ДР Конго направят украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика