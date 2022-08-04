Частные детские сады можно оплатить материнским капиталом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать средства материнского капитала для финансирования детских садов, созданных предпринимателями. В четверг документ был размещен на официальном портале правовой информации. Он был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года рядом депутатов.

Инициативу отметил Вячеслав Володин (спикер нижней палаты парламента), так как она направлена на “повышение доступности дошкольного образования”. Вячеслав Володин, спикер нижней палаты парламента, заявил, что в законодательство были внесены поправки, которые дают “однозначную возможность” использовать материнский капитал на дошкольное образование.

Однако в постановлении правительства № 926 от 24.12.2007 указано, что средства капитала могут быть использованы только на финансирование услуг по реализации программы дошкольного образования, но не на оплату этих услуг.

Депутаты отметили, что зачастую родителям отказывают в праве на перечисление материнского капитала. В пояснительной записке поясняется, что такая ситуация приводит к многочисленным судебным разбирательствам и обращениям граждан в прокуратуру. О материнском капиталеМатеринский капитал относится к форме поддержки российских семей со стороны государства в рамках национального проекта “Демография”. Эта поддержка предоставляется российским семьям, усыновившим или родившим второго ребенка, с 2007 года.

Впервые материнский капитал в РФ был выделен 1 января 2020 года. Если родители еще не получили выплаты, то материнский капитал на второго ребенка составляет 693.1000 рублей. Для получения сертификата необходимо обратиться в любое территориальное отделение или МФЦ.

Средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, образование ребенка или оплату реабилитационных услуг для детей-инвалидов. Эти средства можно использовать для доплаты к пенсии матери или ежемесячных выплат на другого ребенка младше трех лет.