 

Литва обвиняет белорусских пограничников в повреждении стены для нелегальных мигрантов

04.08.2022, 23:00, Разное
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Продолжающееся нападение нелегальных мигрантов и белорусских пограничников на Литву возглавляют белорусские пограничные патрули.
Они пробираются через забор, который балтийская республика возводит на границе. Кестутис Будрыс, советник президента Литвы, сделал это заявление в четверг на национальной радиостанции LRT.

“Белорусские пограничники направляют нелегалов к нашей границе, проделывая проходы в стене, нашей инфраструктуре, нашей государственной собственности, что само по себе является преступлением”, – сказал он.

В 2021 году на литовско-белорусской границе было задержано более 4 тысяч нелегальных мигрантов из Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. Вильнюс обвинил Минск в смешанном нападении, в котором использовались мигранты. Пограничные патрули Литвы и силы безопасности оттесняют нелегалов через границу Беларуси с августа 2021 года. В результате около 11 000 человек не смогли пересечь границу.

Правозащитники критикуют Литву за то, что она не разрешила им это сделать. Вильнюс утверждает, что для этого существует официальный пункт пересечения границы, где можно подать прошение. Будрыс заявил, что когда мы выдворяем нелегальных иммигрантов, то сообщаем им, чтобы они прибыли в ближайший пункт пересечения границы для подачи прошения о предоставлении убежища. Но белорусские чиновники их не пускают”.

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