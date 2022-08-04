 

В России действует закон, позволяющий наследникам оспаривать отцовство в судебном порядке

04.08.2022, 23:00, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который включает наследников в круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство в суде. В четверг документ был размещен на официальном портале правовой информации. Он был представлен кабинетом министров Государственной Думе 20 августа 2021 года.
В пояснительных материалах отмечается, что документ направлен на уточнение перечня лиц, которые могут оспорить запись о рождении отца ребенка. Таким правом обладает наследник записи об отце. Кабинет министров заявил, что предыдущая запись в книге записей рождений детей о родителях может быть оспорена только биологическим отцом, матерью или опекуном ребенка.

Суды отказались рассматривать иски наследников, пытающихся оспорить биологическое родство между их отцом и другим потенциальным наследником.

Как поясняется в пояснительной записке, это фактически лишало возможности защитить интересы наследников лица, которое было указано в качестве отца ребенка на основании поддельных документов.История вопросаПроект закона подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ от 2 марта 2021 года по жалобе Олеси Шишкиной. Отец женщины умер, и мать обратилась к нотариусу, чтобы получить наследство. Шишкина узнала, что Шишкина является дочерью отца умершей и что она имеет право на ее наследство. Она обратилась в суд общей юрисдикции и поставила вопрос о том, действительно ли маленькая девочка является ее сводной сестрой. Алтайский краевой суд сначала исключил несовершеннолетнюю из списка.

Он установил, что ЗАГС сделал незаконную запись об отцовстве ее умершего отца. Однако суд общей юрисдикции отменил это решение. Также стало известно, что доводы Шишкиной о том, что ее отчим не является родственником Шишкиной, не имеют никакого значения, поскольку он не оспаривал свое отцовство при ее жизни.

По мнению Конституционного суда, российское законодательство четко ограничивает круг лиц, которые могут оспаривать отцовство. Это сделано для защиты прав несовершеннолетних и предотвращения вмешательства в дела семьи. Однако в случае наследования близкие родственники не могут требовать аннулирования незаконных записей об отцовстве. Это нарушает имущественные права их родственников.

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