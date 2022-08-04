Мнение: Грехи России и Запада, недовольный Восток и конец западного господства

1. Экс-президент и Телеграм-блогер Дмитрий Медведев перечисляет грехи России и Запада (ссылка 1, ссылка 2):

НАШИ ГРЕХИ

(в чём виновата Россия)

1. В безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников.

2. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах.

3. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится всё живое.

4. В провоцировании введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям.

5. В том, что Joseph Robinette Biden, Jr. периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлёра.

6. В том, что в Америке можно голосовать по почте.

7. В том, что Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».

8. В отставках европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло.

9. В манипулировании общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы.

10. В злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей.

11. В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров.

Список открытый. Пополняется.

ИХ ГРЕХИ

(в чём Россия не виновата)

1. В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС.

2. В том, что обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой.

3. В том, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия.

4. В том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.

5. В том, что американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей.

6. В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз.

7. В том, что многочисленные политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму.

8. В том, что НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества.

9. В том, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать её безопасность.

10. В том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира.

11. В том, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершённые против народа Украины и России.

2. Восток также страдает из-за антироссийских санкций Запада. Это ещё одна причина сближения стран Азии с Россией, помимо того, что США поссорились непосредственно с этими государствами (ссылка):



Саудовская Аравия, Индия и Индонезия были названы странами, которые ругают Запад за санкции против России. Об этом написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.

Так, он напомнил, что Саудовская Аравия сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Индия вместе с Индонезией приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркнул журналист, добавив, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.

3. Ещё одно из недавних откровенных высказываний венгерского премьера Виктора Орбана, за которые его так не любят в Брюсселе и Вашингтоне (ссылка):

Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах.

«Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское… Люди столкнутся с резким повышением цен… И большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал премьер-министр, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.