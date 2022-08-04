Все гениальное просто и дешево: яблочный уксус в уходе за кожей служит эксфолиатором, убирает лишнюю пигментацию и не только

У яблочного уксуса есть большое количество удивительных преимуществ. Он очень полезен для кожи и придает лицу сияющий цвет. А включение этой жидкости в рацион питания поможет улучшить общее самочувствие и состояние здоровья.

Уксус делают путем ферментации из яблок. В его состав входят витамин С, магний, калий, аминокислоты, витамин В, уксусная кислота. Все перечисленные элементы превращают яблочный уксус в святой Грааль для безупречной кожи. Чем же он полезен? Есть как минимум четыре преимущества этого натурального средства.

Отшелушивание

Будучи прекрасным эксфолиатором, уксус поможет решить многие проблемы с кожей. В состав жидкости входит яблочная кислота, которая мягко очищает закупоренные поры, отшелушивает кожу и уничтожает микробы, вызывающие прыщи. Применяя яблочный уксус на регулярной основе, можно навсегда попрощаться с надоедливыми красными точками на коже.

Защита от угрей и черных точек

Яблочный уксус поможет в решении и этой проблемы. Он является универсальным средством от угрей или акне. Все дело в его великолепных антибактериальных свойствах. Именно они препятствуют появлению угрей, качественно очищая кожу от микробов.

Защита от гиперпигментации

Присутствие яблочной кислоты стимулирует выработку меланина в организме. Этот гормон как раз и вызывает пигментацию. Таким образом, с помощью этой натуральной жидкости можно препятствовать появлению гиперпигментации.

Регулировка рН кожи

Когда дело доходит до ухода за лицом, яблочный уксус может оказаться одним из лучших натуральных средств. Жидкость уравновешивает уровень pH и контролирует работу сальных желез, сохраняя кожу здоровой и сияющей в течение всего года. А еще уксус укрепляет эпидермис, защищая его от вредных воздействий окружающей среды.

Низкая цена

По сравнению с имеющимися на рынке средствами по уходу за кожей, стоимость яблочного уксуса можно назвать копеечной.