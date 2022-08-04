Просто сбегать в аптеку: чем так полезен для кожи глицерин и как из него сделать простой и эффективный крем

Нет ничего лучше для кожи, чем натуральные продукты. Но как определить, что в уходовой косметике нет химии? Проще всего сделать ее своими руками. Нам всем известен глицерин, он продается в каждой аптеке. Это вещество имеет множество плюсов для кожи, что делает его идеальным ингредиентом для самодельных средств. В статье мы расскажем о пользе глицерина, а также поделимся рецептом крема из него.

Устраняет сухость и смягчает

Глицерин – отличное увлажняющее средство для кожи. Он помогает эпидермису впитывать, удерживать и сохранять влагу. Если ваше лицо пересыхает, то носите с собой глицерин и попрощайтесь с сухостью.

Это средство также обладает смягчающим эффектом. Оно создает на коже защитный слой, который удерживает естественные масла.

Целебные свойства

Глицерин обладает лечебными свойствами. Он улучшает состояние кожи при экземе и псориазе. Врачи используют его в качестве дополнительного терапевтического средства при лечении кожных заболеваний.

Удаление омертвевших клеток

Глицерин можно использовать для мягкого и щадящего пилинга. Он расщепляет белки в омертвевших клетках и удаляет их с поверхности кожи. Это помогает освежить эпидермис и придать лицу здоровый сияющий цвет.

Сужение пор и борьба с угрями

Глицерин стягивает поры. Он предотвращает появление прыщей.

Если у вас жирная кожа, склонная к образованию угрей, то приготовьте целебное средство. Добавьте несколько капель глицерина в 5 столовых ложек розовой воды. Перемешайте продукты.

Храните состав в холодильнике. Втирайте это средство в кожу лица. Оно также помогает при сухости и растрескивании эпидермиса.

Увлажнение тела

Некоторые спортсмены употребляют воду с малым количеством глицерина перед тренировкой. Это помогает им держать организм увлажненным во время физической нагрузки.

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Однако такой способ употребления нельзя рекомендовать всем людям. Вода с глицерином противопоказана диабетикам и людям с больным желудком. Перед ее применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Рецепт глицеринового крема

На приготовление глицеринового крема у вас уйдет всего несколько минут. Этот продукт увлажнит и успокоит даже самую сухую кожу.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

кокосовое масло – 125 г; эмульсионный воск – 45 г; дистиллированная вода – пара стаканов; глицерин – 220 г; эфирное масло (на ваш выбор) – 10 – 15 капель.

В этом рецепте очень важно использовать дистиллированную воду вместо обычной, так как она не плесневеет. Это продлит срок годности средства.

Эфирные масла – необязательный ингредиент. Но они усиливают полезные свойства крема. Используйте эфиры лаванды и ромашки, если вы хотите получить средство, успокаивающее кожу. Если вам нужно приготовить продукт для заживления ран и восстановления эпидермиса, то возьмите масло ладана.

Приготовление

Положите кокосовое масло и эмульсионный воск в пароварку или посуду для СВЧ-печи. Нагревайте смесь на огне или в микроволновке, пока продукты не растают. Затем перемешайте ингредиенты.

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Добавьте дистиллированную воду, глицерин и эфирное масло. Еще раз хорошо перемешайте продукты.

Поместите крем в стеклянную баночку и плотно закройте крышкой. Храните средство в холодильнике, чтобы кокосовое масло не превращалось в жидкость. Перед применением подержите его некоторое время при комнатной температуре.

Вы можете использовать этот крем для увлажнения кожи, устранения сухости, а также борьбы с прыщами и снятия раздражения с эпидермиса. Этот продукт настолько безопасен, что его можно наносить на кожу даже детям.

Заключение

Глицерин – безопасное и многофункциональное средство для кожи. Используйте его для изготовления домашней косметики, это поможет вам держать эпидермис свежим и увлажненным.