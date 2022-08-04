Мнение: Четко сфокусированные военные операции

Четко сфокусированные военные операции

КНР постепенно раскрывает карты "четко сфокусированных военных операций", анонсированных в ответ на драматический визит борта спикера Нэнси Пелоси в аэропорт Тайбэя. В деталях разбирался наш друг Артем Мальцев. Если вкратце: добро пожаловать в Четвертый Кризис в Тайваньском проливе.

Как и в 1996 году главным аргументом пока выступают пуски баллистических ракет, а также военно-морские маневры и действия по отработке десантной операции. Уже опубликованы NOTAMы запланированных районов учений. На первый взгляд может сложиться впечатление, что КНР окружает остров со всех сторон, готовясь к блокаде или чему-то похуже. Тиражируемые в китайских соцсетях образцы инфографики (https://ram.komica2.net/00/src/1659594333981.jpg)с развертыванием авиации и флота прямо у берегов острова явно нацелены на создание именно такого эффекта.

На деле же наиболее близкие квадраты к юго-западу и северо-востоку от Тайваня — это зоны прилета ракет, в то время как авиация и надводные корабли, скорее всего, будут держаться на некотором отдалении. Последнее хорошо заметно на примере предыдущего кризиса 1995-1996 гг., когда угол одного из "квадратов прилета" аккуратно коснулся границы 12-мильной зоны. Сегодня соответствующий квадрат сдвинут демонстративно в вглубь территориальных вод, мягко задевая границу теперь уже внутренних вод Тайваня. У действительно независимых государств суверенитет над внутренними водами равносилен оному над сушей. Для КНР, конечно, равно как и для доброй половины международного сообщества, никаких суверенных вод у острова Тайвань не существует, ибо Китай един и неделим. Однако военно-политическое руководство КНР соответствующий жест сделало – предельно мягко и осторожно.

Теперь про #заклепки: за последние сутки мы уже увидели не менее 11 пусков баллистических ракет малой и средней дальности: по предварительным данным это комплексы DF-11 и DF-15. После массового производства в 1990-2000-х гг. арсенал этих ракет может приближаться к 1,5 тысячи единиц. Для сравнения, за два года предыдущего кризиса КНР выпустила всего 6 ракет того же класса.

Кроме того, в обстрелах участвовала новейшая РСЗО PHL-16 необычного калибра: 370 мм. По сути, этот комплекс специально спроектирован для обстрела основной территории Тайваня как более «кост-эффективная» замена баллистических ракет малой дальности (в этой роли ее можно сравнить с ныне широко известными РСЗО HIMARS, ну и упомянуть уже неоднократно озвученные тезис про сближение и смешение категория "тяжелая РСЗО" и "тактическая БР").

В ближайшее время можно ожидать и пуски более продвинутых БР: пресловутой "убийцы авианосцев" DF-21D и её старшей сестры промежуточной дальности DF-26. Циркулируют и слухи о демонстрации DF-17 с новомодным гиперзвуковым глайдером. Было бы интересно посмотреть на результаты испытаний этих ракет против подвижных надводных целей, но, откровенно говоря, сомнительно, что китайцы заранее отбуксировали в нужный район корабль-мишень.

В целом ракетный арсенал КНР сегодня представляет собой некое неизвестное соотношение между крупносерийными образцами комплексов прошлых поколений и их более современными и продвинутыми аналогами. Соответственно массовые пуски таких БР, как, например, DF-16 и DF-21 могут быть сигналом относительно уверенности в глубине новейшей части своего «порохового погреба». Обратное так же верно.

Островитянам же в любом случае остается только наслаждаться салютом: несмотря на наличие у Тайваня достаточно продвинутой системы ПРО (Patriot PAC-3 и местный Tien Kung-III), до районов стрельб она все равно не дотягивает.

С военной же точки зрения понятно – что ничего принципиально нового в "уравнение пролива" эти пуски не внесут. Возможность массированной "бомбардировки-калибровки" Тайваня уже сравнительно давно считается одним из главных козырей КНР в случае эскалации конфликта. Вот только опыт известных событий хорошо показывает, что даже при объективно ограниченной полезности средств ПРО, рассеянные в городских агломерациях вооруженные силы способны прекрасно абсорбировать такие удары, сохраняя устойчивость.

(с) Ватфор

https://t.me/boris_rozhin/59491 – цинк

PS. Министерство обороны Японии заявляет, что Китай запустил над Тайванем 4 баллистические ракеты, которые перелетели через остров и упали в океан. Ранее Япония сообщала, что во время ракетных стрельб 5 китайских ракет упали в экономической зоне Японии.

Помимо покачиваний мускулами, из-за проводимых учений начались проблемы с авиасообщением и судоходством на Тайване. Пока что локальные. Будут ли они системными, будет зависеть от того, как долго Китай будет поддерживать высокий градус военной активности вокруг острова, которая за счет создаваемых трудностей для транспортного сообщения наносит Тайваню экономический ущерб.

—