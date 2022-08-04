 

ЕС ввел санкции против Януковича и его сына

04.08.2022, 22:05, Новости дня
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В отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра в ЕС введены новые санкции, сообщили в Совете Европейского союза.

«Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», – цитирует заявление ЕС ТАСС.

В документе говорится, что санкции вводятся за роль Януковичей в «в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», а также стабильности и безопасности страны. В случае же с сыном Януковича санкции вводятся и за «проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».

Документ опубликован в официальном журнале, это означает, что рестрикции вступают в силу немедленно. Они подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов на территории ЕС в случае их наличия.

Напомним, в отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.

На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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