 

В США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

04.08.2022, 22:05, Новости дня
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Распространение оспы обезьян объявлено в США чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, сообщил американский министр здравоохранения Хавьер Бесерра.

«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», – передает его слова РИА «Новости».

Такой шаг позволит ускорить применение вакцины от этого вируса. Всего в Штатах зарегистрировано 6,6 тыс. случаев заболевания.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.

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