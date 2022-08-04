Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку Дмитрию Пучкову (Гоблину), канал которого был удален YouTube.

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!» – говорится в комментарии, который оставил Медведев в группе Пучкова в соцсети «ВКонтакте».

В четверг видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил. В настоящее время канал Пучкова недоступен. «Конечно, мне жалко 10 лет работы. Но я же хитрый – я полтора года назад «убежал» на Rutube, «Яндекс» и во «ВКонтакте». Так что буду и дальше снимать ролики и размещать их уже на наших площадках», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер.

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