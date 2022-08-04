 

El Pais: Испанские суда получат возможность нанимать вооруженный персонал для защиты от пиратов на море

04.08.2022, 21:39, Разное
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Испанским судоходным компаниям разрешили нанимать частные охранные фирмы для защиты в районах, где существует риск нападения пиратов.
Как пишет El Pais, кабинет министров внес изменения в закон о государственных портах и торговом флоте, включив в него новое положение о безопасности.

По словам источников из судоходных компаний, кабинет министров внес изменения в закон о государственных портах и торговом флоте, включив в него новое положение о безопасности. Это сделано в ответ на участившиеся случаи нападения пиратов на рыболовецкие и торговые суда. По данным газеты, международная нестабильность и нынешняя ситуация в Украине усугубляют проблемы безопасности на море.

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