El Pais: Испанские суда получат возможность нанимать вооруженный персонал для защиты от пиратов на море

Испанским судоходным компаниям разрешили нанимать частные охранные фирмы для защиты в районах, где существует риск нападения пиратов.

Как пишет El Pais, кабинет министров внес изменения в закон о государственных портах и торговом флоте, включив в него новое положение о безопасности.

По словам источников из судоходных компаний, кабинет министров внес изменения в закон о государственных портах и торговом флоте, включив в него новое положение о безопасности. Это сделано в ответ на участившиеся случаи нападения пиратов на рыболовецкие и торговые суда. По данным газеты, международная нестабильность и нынешняя ситуация в Украине усугубляют проблемы безопасности на море.