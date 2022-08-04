 

Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

04.08.2022, 21:39, Разное
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План развития Северного морского пути утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он рассчитан до 2035 года.
На сайте кабинета министров сообщается, что план включает более 150 мероприятий, а объем финансирования составляет почти 1,8 трлн рублей. Правительство продолжает создавать инфраструктуру для Северного морского пути, который является основной транспортной магистралью международного и национального значения. Михаил Мишустин, председатель правительства, подписал постановление, утвердившее план его развития до 2035 года. В сообщении говорится, что план включает в себя более 150 мероприятий.

В сообщении говорится, что общее финансирование плана составляет почти 1,8 триллиона рублей. Он также включает планы по созданию ледоколов. В сообщении говорится, что отдельный раздел этого плана будет посвящен созданию ледокольного флота. Сюда входит проект головного ледокола “Лидер”.

В нем также рассматриваются вопросы развития арктических судостроительных и ремонтных производств. В докладе говорится, что также будет создана группировка арктических спутников, которая обеспечит гидрометеорологическую поддержку навигации, а также позволит оценить изменения климата.

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